Продлено ограничение на движение транспорта по М-5 в Челябинской области

В Челябинской области продлено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал», введенное вечером первого марта в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает УпрДор «Южный Урал».

«Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 14 часов (время местное) второго марта 2023 года», - сообщает УпрДор.

На участках трассы, где сложилась наиболее трудная ситуация, дежурят 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники, отметили в Госавтоинспекции. Водителей просят быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.

Водители сообщают о сложной обстановке на дороге в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск».

«Байтуган - Аша, Сим – Кропачёво. Сплошные пробки. Снег продолжает идти», - пишут пользователи. – Кропачёво. Всё стоит… Сим. Статус поверхности дорожного покрытия: Образование гололедицы и рыхлого снега. Снег. Затруднение в движении…Снег стеной идёт в районе Усть-Катава».

Напомним, движение автотранспорта на участке М-5 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) ограничили с 20 часов первого марта.