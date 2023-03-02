02.03.2023
В Магнитогорске под утро случился пожар в жилой пятиэтажке, обошлось без жертв
02.03.2023
По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
01.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе марта (18+)
01.03.2023
В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания
01.03.2023
В Челябинской области ограничили движение на М-5 до утра второго марта
01.03.2023
Южноуральцев просят отказаться от поездок в горно-заводскую зону
Продлено ограничение на движение транспорта по М-5 в Челябинской области
01.03.2023
В Челябинской области ограничили движение на М-5 до утра второго марта
01.03.2023
Южноуральцев просят отказаться от поездок в горно-заводскую зону
27.02.2023
В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта на трассе М-5
25.01.2023
«Трезвый водитель» в Челябинской области
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023