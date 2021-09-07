Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной

Прокуратура Миасса (Челябинская область) организовала проверку по информации о разрушающихся бетонных блоках подпорной стены у тротуара вблизи школы № 18.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и на прилегающей территории, будет дана оценка доводам о бездействии органов местного самоуправления по своевременному обследованию сооружения и принятию мер к обеспечению безопасности граждан.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.