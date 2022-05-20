Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита

В аэропорту Баландино челябинский транспортный прокурор выявил нарушения в работе общепита.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, работниками трех организаций, которые оказывают услуги общественного питания в аэропорту, не упорядочено хранение личных вещей и санитарной одежды, не соблюдается инструкция для мытья и обработки посуды, используется инвентарь без маркировки, нарушена поточность технологических процессов. Также выявлен факт использования поддельной медицинской книжки.

Прокурором руководителям предприятий общественного питания внесены представления об устранении нарушений, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Также материалы проверки прокурором направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании менеджера ресторана по статье «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа».