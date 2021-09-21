Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО

Прокуратура Челябинской области собирается обжаловать решение Тракторозаводского суда Челябинска, который изменил меру пресечения главе челябинского Пенсионного фонда Виктору Чернобровину и выпустил его из СИЗО.

Эту информацию подтвердила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 20 сентября, Тракторозаводский районный суд Челябинска отказал в продлении срока содержания под стражей для управляющего челябинским отделением пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. Его отправили под домашний арест.

По версии следствия Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26 миллионах рублей.