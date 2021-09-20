20.09.2021
Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп
20.09.2021
Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка
20.09.2021
Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО
20.09.2021
В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять
20.09.2021
Абонентам МегаФона теперь доступны четыре самых популярных сервиса сразу, и по выгодной цене
20.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12
Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО
09.08.2021
Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО
06.08.2021
Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина
28.07.2021
Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест
23.07.2021
Глава регионального ПФР отправится в СИЗО
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021