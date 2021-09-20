Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО

Главе челябинского Пенсионного фонда Виктору Чернобровину изменили меру пресечения. Его отпустили из СИЗО под домашний арест

Сегодня, 20 сентября, Тракторозаводский районный суд Челябинска отказал в продлении срока содержания под стражей для управляющего челябинским отделением пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, который обвинялся в получении взятки. Его из СИЗО отправили под домашний арест.

Напомним, по версии следствия Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26 миллионах рублей.

Свою вину глава областного ПФР отрицает.