Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки. Дело передано в суд.

По версии следствия, в период с августа 2019 года по июль 2021 года обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

«Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения. В отношении соучастников преступления - управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области и начальника административно-хозяйственного отдела уголовное дело расследуется следственным органом», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, Александр Орехов проходит по одному уголовному делу вместе с руководителем регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником структурного отдела Рудольфом Зайцевым. Им было предъявлено обвинение в коррупционных и должностных преступлениях (информация о занимаемых должностях – актуальная на 30-е мая 2022-го года).

В соответствии со степенью участия вышеназванные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.