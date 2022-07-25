25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
25.07.2022
Котова: Разберитесь с теми, кто покупает вторсырье. Те, кто сдают, деньги пропивают на детских площадках
25.07.2022
Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах
25.07.2022
Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты
25.07.2022
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
20.07.2022
СК закончил расследование в отношении одного из подельников Чернобровина
30.05.2022
Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение
19.11.2021
Виктор Чернобровин Новый год встретит дома
06.10.2021
Вслед за Ореховым: второго соучастника Виктора Чернобровина суд также оставил под домашним арестом
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022