Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

Прокуратура Ленинского района Челябинска проведёт проверку соблюдения законодательства о безопасности зданий и сооружений после падения железобетонный плиты на подростка. Инцидент произошёл сегодня, 27 мая, по улице Масленникова, 7. Очевидцы помогли мальчику высвободить ногу из-под плиты и вызвали скорую помощь.

Заброшенное здание, в котором гулял школьник, попадало в поле зрения правоохранителей осенью прошлого года. Но доступ к нему так и не ограничили.

«Установлено, что нежилое здание принадлежит ООО УК Поиск. Проверкой, проведённой осенью прошлого года, выявлены факты абсолютного доступа к учреждению, в связи с чем директору общества было внесено представление, по результатам расследования, которое было ограничено, виновное лицо привлечено к ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ведомстве добавили, что подросток с переломом ноги был доставлен в больницу.