06.07.2021
Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
06.07.2021
«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»
06.07.2021
В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином
06.07.2021
ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане
06.07.2021
В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей
06.07.2021
В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом
В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики
01.07.2021
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
28.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021