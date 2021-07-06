В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области состоится торжественное вручение медалей «За любовь и верность» семейным па
06.07.2021

В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День семьи, любви и верности, восьмого июля, свой брак зарегистрируют 152 пары. Число желающих
06.07.2021

В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселка Гогино (Брединский район, Челябинская область) просят губернатора Челябинской обла
Транспорт
Транспорт
06.07.2021

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В родной Челябинск вернулся ветеран боевых действий Максим Уфимцев, который уехал в Крым на велос
06.07.2021

В Челябинск вернулся ветеран боевых действий, уехавший в Крым на велосипеде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2021

Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2021

В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2021

ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2021

В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей
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Виталий Безруков
Среда обитания
06.07.2021 13:32

В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики

Жители Кунашакского района (Челябинская область) бьют тревогу - уже не первый день фиксируются выбросы производственных стоков в реку Теча.

Видео с народным расследованием и обращение к властям разобраться в данной ситуации южноуральцы выкладывают в социальных сетях.

Ранее жители жаловались на нашествие мух. Селяне винят во всем птицефабрику «Уральской мясной компании». Но Кунашакская администрация не выявила никаких нарушений экологического законодательства на птицефабрике.

Однако, жители уверены, что власти просто не хотят видеть проблему. «Если у Вас соблюдаются все меры по очистке, тогда почему возле реки "Теча" невозможно проехать, в посёлке мухи атакуют. Раньше, когда не было этой … фабрики, никаких мух не было», - обращается Фазульдинова к администрации.

В соцсетях появилось видео, где житель показывает, как в реку Теча из трубы сливается грязная, мутная вода с перьями. «Стоять рядом с этим местом невозможно, вонища страшная», - комментирует мужчина. Кроме того, есть видео сбросов и со второй трубы.

В министерстве экологии Челябинской области взяли этот инцидент на свой контроль.

«Производственные стоки Кунашакской птицефабрики передает на очистные сооружения ООО «Эрида». Министерство экологии по факту нарушения водного законодательства неоднократно привлекало данную организацию к административной ответственности и выдавались предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства», - пояснил замминистра экологии Виталий Безруков.

Но Эрида предписания не выполнила. «В отношении ООО «Эрида» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение Мировому судье. Также данной организации выдано новое предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства», - прокомментировал Виталий Безруков.

Автор: Любовь Юрина
Виталий Безруков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области задержаны местные жители, подозреваемые в участии в деятельности запрещенно
06.07.2021

В Челябинской области задержаны члены террористической организации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области состоится торжественное вручение медалей «За любовь и верность» семейным па
06.07.2021

В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День семьи, любви и верности, восьмого июля, свой брак зарегистрируют 152 пары. Число желающих
06.07.2021

В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселка Гогино (Брединский район, Челябинская область) просят губернатора Челябинской обла
Транспорт
Транспорт
06.07.2021

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В родной Челябинск вернулся ветеран боевых действий Максим Уфимцев, который уехал в Крым на велос
06.07.2021

В Челябинск вернулся ветеран боевых действий, уехавший в Крым на велосипеде
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06.07.2021 12:28

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06.07.2021 12:27

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06.07.2021 11:49

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В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС

02.07.2021 12:29

В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности

02.07.2021 12:08

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

02.07.2021 11:58

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

02.07.2021 11:38

Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

02.07.2021 11:23

ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса