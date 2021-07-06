В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики

Жители Кунашакского района (Челябинская область) бьют тревогу - уже не первый день фиксируются выбросы производственных стоков в реку Теча.

Видео с народным расследованием и обращение к властям разобраться в данной ситуации южноуральцы выкладывают в социальных сетях.

Ранее жители жаловались на нашествие мух. Селяне винят во всем птицефабрику «Уральской мясной компании». Но Кунашакская администрация не выявила никаких нарушений экологического законодательства на птицефабрике.

Однако, жители уверены, что власти просто не хотят видеть проблему. «Если у Вас соблюдаются все меры по очистке, тогда почему возле реки "Теча" невозможно проехать, в посёлке мухи атакуют. Раньше, когда не было этой … фабрики, никаких мух не было», - обращается Фазульдинова к администрации.

В соцсетях появилось видео, где житель показывает, как в реку Теча из трубы сливается грязная, мутная вода с перьями. «Стоять рядом с этим местом невозможно, вонища страшная», - комментирует мужчина. Кроме того, есть видео сбросов и со второй трубы.

В министерстве экологии Челябинской области взяли этот инцидент на свой контроль.

«Производственные стоки Кунашакской птицефабрики передает на очистные сооружения ООО «Эрида». Министерство экологии по факту нарушения водного законодательства неоднократно привлекало данную организацию к административной ответственности и выдавались предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства», - пояснил замминистра экологии Виталий Безруков.

Но Эрида предписания не выполнила. «В отношении ООО «Эрида» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение Мировому судье. Также данной организации выдано новое предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства», - прокомментировал Виталий Безруков.