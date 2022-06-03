Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

Прокуратура области в суде поддержала позицию прокурора Аргаяшского района о требовании обязать муниципалитет демонтировать металлические ворота, установленные на пути к озеру Увильды.

Проверкой установлено, что въезд на улице Радоновая поселка Увильды Аргаяшского района ограничен металлической конструкцией (воротами), в результате чего создано препятствие дорожному движению. Свободный проход граждан по улице, как и беспрепятственный проезд транспортных средств по дороге, не обеспечены.

Указанное ограждение является техническим средством организации движения, самовольная установка которого запрещена. Об этом сообщает прокуратура региона.

Автомобильная дорога протяженностью 200 метров по улице Радоновая поселка Увильды относится к дороге общего пользования местного значения и является собственностью Аргаяшского муниципального района.

Решением Аргаяшского районного суда, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда, требования прокурора удовлетворены.