03.06.2022
Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам
03.06.2022
За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро
03.06.2022
В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца
03.06.2022
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей
03.06.2022
В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам
30.01.2022
Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах
23.12.2021
На Увильдах найден мертвым рыбак
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
06.08.2021
На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022