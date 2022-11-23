23.11.2022
«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
22.11.2022
Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
22.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
Прокуратура указала администрации Челябинска на дорогу к Градскому кладбищу
На отсутствие условий для пешеходов пожаловались местные жители
22.11.2022
В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
14.11.2022
Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022