Прокуратура указала администрации Челябинска на дорогу к Градскому кладбищу

Суд обязал администрацию Челябинска сделать тротуар и выполнить работы по освещению улицы Городскую, которая ведет на Градское кладбище. На отсутствие условий для пешеходов пожаловались местные жители.

Проверка прокуратуры подтвердила, что автомобильная дорога по улице Городской имеет твердое покрытие, проходит вдоль домов индивидуальной жилой застройки, коммерческих офисов, кладбища, имеется две остановки общественного транспорта («Поселок Градский прииск», «Кладбище градское»), но вопреки требованиями ГОСТ нет тротуаров и освещения.

«В этой связи прокурор обратился в суд, который обязал администрацию Челябинска, комитет дорожного хозяйства г. Челябинска организовать работы по благоустройству улицы», - сообщили в прокуратуре региона.

Судом приняты во внимание доводы прокурора о том, что дорога проходит в населенном пункте, отсутствие тротуаров и освещения по всей протяженности дороги является небезопасным для жизни и здоровья граждан, может повлечь дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

Решение суда не вступило в законную силу.