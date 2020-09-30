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Прокуратура встала на защиту жителей поселка Красногорский, которые остаются без тепла

Происшествия
Сегодня, 12:59
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Прокуратурой Еманжелинска (Челябинская область) проведена проверка по факту нарушения сроков начала отопительного сезона в поселке Красногорский теплоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы». Из-за долгов ОО «Уралэнергосбыт» ограничил подачу энергоресурсов. Надзорное ведомство обратилось в суд.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, распоряжениями глав Еманжелинского района и  Красногорского поселения  в этих территориях начат отопительный сезон 23 сентября.

Однако, из-за долгов теплоснабжающей организации, ООО «Уралэнергосбыт» ограничило подачу энергоресурсов на коммунальное предприятие. В результате не запущено три основных котельных поселка. Без тепла остались десять социальных объектов и 95 многоквартирных домов.

В этой связи прокурор Еманжелинска обратился в суд с требованием о принуждении руководства ООО «Уралэнергосбыт», а также ООО «Коммунальные системы» и администрации Красногорского поселения принять незамедлительные меры, направленные на организацию теплоснабжения в поселок Красногорский.

Напомним, по состоянию на понедельник, 28 сентября, новый отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

 

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