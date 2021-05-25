Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ

Прокуратурой Центрального района Челябинска организована проверка по информации о падении ребенка в колодец инженерной сети около ЮУрГУ.

Как сообщается в социальных сетях, семья с ребенком гуляли в сквере возле ЮУрГУ. В один момент мальчик забежал на канализационный люк. Тот встал на ребро, и их сын улетел вниз. Глубина коллектора была около двух метров.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор, расположенный на территории «Заячьего острова», расположенного в Калининском районе и умерла. Прокуратура области также начала проверку. А СК возбудил уголовное дело.

24 мая, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова дала поручение провести ревизию всех коллекторов и закрыть открытые люки.