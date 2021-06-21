Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска приняла меры реагирования по публикациям СМИ об открытых канализационных колодцах

Установлено, что вблизи домов № 43А по улице Первой Пятилетки имеются открытые колодцы сетей водоснабжения, территория вокруг колодцев в целях безопасности не огорожена.

Указанные колодцы находятся в ведении МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», являются частью систем водоснабжения и водоотведения Тракторозаводского района.

В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП «ПОВВ» внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время проведены ремонтные работы, колодцы приведены в надлежащее состояние.

Напомним, ранее, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор на территории Заячьего острова в Калининском районе и погибла. Прокуратура области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

Вскоре прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по информации о падении ребенка в колодец инженерной сети около ЮУрГУ.