21.06.2021
В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу
21.06.2021
Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы
21.06.2021
В центре Челябинска убрали елки из вазонов
21.06.2021
Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне
21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления
Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы
17.06.2021
В Челябинской области расширили круг льготников
17.06.2021
В отношении гендиректора фонда капремонта Челябинской области может быть возбуждено дело
15.06.2021
Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области
15.06.2021
Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021