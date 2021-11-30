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  • 237-15-35
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для соверше
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Коронавирус
30.11.2021

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Первый день зимы южноуральцы встретят с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, первого декабря, наступит первый день календарной зимы. Астрономическое начало зимы прих
30.11.2021

Каким будет декабрь в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.11.2021

Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.11.2021

Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

При строительстве газопровода в Вишневогорске «исчезли» 2,5 миллиона рублей, жители остались без «голубого топлива»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2021

Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинском областном суде сегодня, 30-го ноября, состоялись прения по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы республики Башкортостан, обвиняемой в убийстве своей семимесячной дочери (пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ).

Как сообщает пресс-центр прокуратуры регионы, преступление было совершено матерью в декабре прошлого года в Магнитогорске. Будучи нетрезвой, девушка умышленно, с силой бросила малышку в дверной косяк.

Смерть девочки наступила в Центре охраны материнства и детства от причиненной закрытой тупой травмы головы.

Государственный обвинитель предложил суду назначить обвиняемой наказание в виде 15-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Огласить приговор планируется в два часа дня третьего декабря.

убийство ребенка
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для соверше
Коронавирус
Коронавирус
30.11.2021

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В первый день календарной зимы, первого декабря, в Челябинской области прогнозируется мокрый снег
30.11.2021

Первый день зимы южноуральцы встретят с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, первого декабря, наступит первый день календарной зимы. Астрономическое начало зимы прих
30.11.2021

Каким будет декабрь в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев назвал кандидатуры н
30.11.2021

Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Госавтоинспекция Челябинска выступила с критикой организации дорожного движения на Комсомольском
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30.11.2021

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ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров

30.11.2021 17:11

Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет

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30.11.2021 16:55

Первый день зимы южноуральцы встретят с дождем

30.11.2021 16:10

Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске

30.11.2021 16:08

В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения

30.11.2021 16:02

Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала

30.11.2021 15:56

В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе

30.11.2021 15:17

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30.11.2021 13:48

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30.11.2021 13:41

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Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире

26.11.2021 13:32

Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче

26.11.2021 13:19

Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга

26.11.2021 12:26

Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes

26.11.2021 12:25

В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова

26.11.2021 12:24

Дело о горке: СК подозревает должностных лиц администрации Калининского района Челябинска в халатности