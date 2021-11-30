30.11.2021
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
30.11.2021
При строительстве газопровода в Вишневогорске «исчезли» 2,5 миллиона рублей, жители остались без «голубого топлива»
30.11.2021
Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске
30.11.2021
В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения
30.11.2021
Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала
30.11.2021
В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
20.12.2018
Арестована жительница Уйского района, зверски распотрошившая годовалого сына
07.03.2018
Прокурор не согласился с прекращением уголовного дела в отношении матери из Чебаркуля, утопившей свою дочь в туалете
02.03.2018
Жительница Чебаркульского района, утопившая новорожденную дочь в уличном туалете, избежала наказания
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021