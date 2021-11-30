Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет

В Челябинском областном суде сегодня, 30-го ноября, состоялись прения по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы республики Башкортостан, обвиняемой в убийстве своей семимесячной дочери (пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ).

Как сообщает пресс-центр прокуратуры регионы, преступление было совершено матерью в декабре прошлого года в Магнитогорске. Будучи нетрезвой, девушка умышленно, с силой бросила малышку в дверной косяк.

Смерть девочки наступила в Центре охраны материнства и детства от причиненной закрытой тупой травмы головы.

Государственный обвинитель предложил суду назначить обвиняемой наказание в виде 15-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Огласить приговор планируется в два часа дня третьего декабря.