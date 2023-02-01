Проректора педуниверситета и замдиректора института отправили под домашний арест

Проректора ЮУрГГПУ по экономике и финансам Павла Рябчука и заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, подозреваемых в получении взяток, отправили под домашний арест.

По версии следствия, заместитель директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета получил от студента взятку в сумме не менее 37500 рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

Другой обвиняемый, занимая должность заведующего кафедры «Экономики, управления и права», получил от студентки взятку в сумме не менее 11 тысяч рублей за организацию написания выпускной квалификационной работы и обеспечения ее успешной защиты на положительную оценку.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 30 марта 2023 года.