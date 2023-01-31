В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело

В Челябинской области задержаны проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и заместитель директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, подозреваемые в получении взяток. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Причастность задержанных в получении незаконных денежных вознаграждений установили в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области при содействии УФСБ региона, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении проректора ЮУрГГПУ по экономике и финансам Павла Рябчука и заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получении взятки).

«По данным следствия, подозреваемые получили взятки в сумме более 20 тысяч рублей от студентов за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. У следствия есть данные о причастности подозреваемых к аналогичным преступным эпизодам, работа по выявлению которых проводится», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального управления МВД России.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.