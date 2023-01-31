31.01.2023
В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело
31.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)
31.01.2023
За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один
31.01.2023
В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
31.01.2023
Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга
31.01.2023
В Челябинской области стартует акция «Пешеход»
В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело
20.01.2023
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
30.11.2022
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023