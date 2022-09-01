«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален

В Челябинске в отношении директора ООО «Космическая гонка», которое осуществляет деятельность по эксплуатации двадцати аттракционов в экстрим-парке «CrazyLand», возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества».

Возбуждение дела стало следствием прокурорской проверки, проведенной в июле текущего года. Итоги проверки были обнародованы сегодня, первого сентября. Данная информация пришлась очень кстати – сведения о выявленных нарушениях весьма актуальны в связи с недавним происшествием в этом, как оказалось, по-настоящему экстремальном экстрим-парке, где в один из последних дней августа «завис» аттракцион – люди провисели вниз головой около десяти минут, сообщалось в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в июле проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов проводили представители надзорного ведомства Центрального района – с привлечением специалистов.

Тогда были выявлены нарушения Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов».

«Так, в нарушение требований законодательства доступ к аттракциону «Эйр Эйс» был не ограничен, что позволяло посетителям беспрепятственно пройти в ограждаемую зону. При эксплуатации аттракциона «Космическое путешествие» использовались внештатные ремни безопасности, что не отвечало требованиям о безопасности аттракционов. Кроме того, в журналах технического обслуживания аттракционов «Эйр Эйс» и «Космическое путешествие» не отражены сведения о текущем ремонте аттракционов», - заявила Наталья Мамаева.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Центрального района и возбудила административное дело в отношении директора ООО «Космическая гонка». Региональный Роспотребнадзор привлек бизнесмена к административной ответственности в виде трехтысячного штрафа.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора главный механик «Космической гонки» был привлечен к дисциплинарной ответственности. Выявленные нарушения были устранены, сообщила Наталья Мамаева.

Что касается последнего инцидента, о котором рассказывали в СМИ и в группе «Текслер, помоги!», в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следственные органы СУ СК России по Челябинской области установят все обстоятельства ЧП, изложенные в одном из средств массовой информации: в экстрим-парке Центрального района Челябинска подростки на несколько минут застряли на аттракционе вниз головой, после чего им оказывалась медицинская помощь.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», - сообщили в СУ СКР по региону.

Тем временем, в группе «Текслер, помоги!» подписчики активно обсуждают случившееся. Судя по комментариям, люди шокированы и многие теперь, наверное, сто раз подумают, прежде чем сесть на аттракцион «Космической гонки»:

«Да не ходите вы на эти аттракционы, ребятки, включайте инстинкт самосохранения!»; «Вот они адреналина хапнули, лет на пять вперед»; «Мы когда с сыном приезжали в июле, большинство аттракционов не работало; где хотели - не покатались. Про этот аттракцион спрашивала, сказали, что какой-то новый поставили, ждут сами, когда можно будет прокатиться. Вот так новый аттракцион...»; «Это он в нашем городе новый)) а так он давно б/у, привезен из нормального парка, где его списали в утиль...»; «Плюс одна фобия в копилочку»; «Следующим будет колесо обозрения, а там лестницу не приставишь»; «А кто за это понесет наказание? Как всегда, победит взятка? Потерпевшие и свидетели, обязательно напишите заявление в отдел полиции»; «Кошмар, и ведь постоянно показывают по телевизору, что жалуются, а они - все в порядке, пока дети не погибнут. Неизвестно, где набрали рабочих, одни студенты - им платить не надо. Вот итог»; «Каким образом вообще они проходят сертификацию?! Что «Шустрая мышь», где чуть ли человек не погиб, теперь тут… Вы что, вообще ничем не думаете: претесь туда?»; «Сам Бог уберег не ходить на эти аттракционы. А ведь был такой соблазн»; «Да, там все аттракционы изношенные и старые, их просто привезли из парка Гагарина, где они раньше стояли»; «А скрип такой стоит от этих каталок, слышно в парке временами было. Если не ошибаюсь, то данный аттракцион и издавал ужасный звук»; «Пункт назначения. Челябинск»; «Капец …. И мой ребенок на нем катался»; «Головой не думают, пусть висят»; «Жизнь одна, аттракционов много! Выбор есть у каждого!».