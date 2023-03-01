Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела

В Ашинском муниципальном районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации земельного участка. В его основу легли результаты проверки ревизоров Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Аудиторы КСП в ходе ревизии установили, что в 2020 году предприниматель при приобретении земельного участка предоставил в администрацию Ашинского района недостоверные сведения - о наличии на участке объектов капитального строительства, которые фактически отсутствовали, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В результате продажи земельного участка по заниженной стоимости местному бюджету причинен ущерб в размере не менее 5,4 миллиона рублей, уточнили в КСП.

Следственными органами СКР Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) - по факту незаконного приобретения двух земельных участков с расположенными на них некапитальными объектами без проведения торгов по льготной цене.

Сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ России по Челябинской области.

В мае 2022 года по результатам проверки КСП и прокуратуры Следственным отделом по городу Аша СУ СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в действиях сотрудников органов местного самоуправления.

Неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 миллиона рублей.

«К сожалению, подобные нарушения с уголовно-правовыми последствиями нередко выявляются Контрольно-счетной палатой в ходе проверок муниципальных образований», - констатировали в КСП. В ходе проверки КСП был выявлен факт нарушения закона, допущенного администрацией Красногорского городского поселения при отчуждении земельного участка. В октябре 2021 года возбуждено уголовное дело.

Напомним, Контрольно-счетная палата Челябинской области 20 сентября 2021 года начала ревизию в Ашинском муниципальном районе. В частности, аудиторы проверяли эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.