01.03.2023
В Саткинском районе электропоезд насмерть сбил мужчину
01.03.2023
Вступили в силу обновленные правила дорожного движения
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы
01.03.2023
ММК и «КАМАЗ» подписали договор о намерениях
01.03.2023
На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика
Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела
28.02.2023
КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
03.02.2023
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023