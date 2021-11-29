СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими

Следственные органы СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту пожара в Ленинском районе южноуральской столицы, в ходе тушения которого были обнаружены тела двоих мужчин.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по улице Стахановцев в Челябинске поступило сегодня, 29-го ноября, в 16 часов 36 минут.

Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, в квартире на втором этаже горели вещи на площади три квадратных метра. Оба мужчины, находившиеся в квартире, были на тот момент уже мертвы.

Эвакуация жильцов пятиэтажки не проводилась, пожар был ликвидирован в 17 часов две минуты.

На месте работало две автоцистерны и одна автолестница челябинского пожарно-спасательного гарнизона. В причинах случившегося разбираются сотрудники отделения дознания.

По предварительным данным, озвученным следственным управлением СК России по Челябинской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК России Владимир Шишков.