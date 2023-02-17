СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в поселке Дзержинка Верхнеуральского района.

Напомним, трагедия произошла сегодня вечером, 17-го февраля: в результате разгерметизации газового баллона, после хлопка, в одной из квартир дома на двух хозяев обрушился потолок. Подросток погиб, четверо человек – трое взрослых и десятилетний ребенок – были доставлены в районную больницу.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства ЧП. На месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления Петром Решетниковым.

Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Верхнеуральска.