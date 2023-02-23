В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина

В Челябинске сегодня днем, 23 февраля, произошел хлопок бытового газа без последующего горения в жилой пятиэтажке на Богдана Хмельницкого. Пострадала женщина.

Сообщение о происшествии поступило на центральный пункт пожарной связи по системе «112». Прибывшие к месту вызова огнеборцы проникли в квартиру на третьем этаже по автолестнице - дверь пожарным никто не открывал.

В квартире обнаружена получившая ожоги женщина, которая была передана бригаде скорой медицинской помощи.

«Нарушения строительных конструкций в квартире нет, повреждено оконное остекление. Эвакуация жителей не проводилась», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной происшествия послужило нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, 17 февраля в поселке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района в результате разгерметизации газового баллона в частном доме погиб 14-летний подросток – произошло обрушение потолка. Трое взрослых и десятилетний ребенок были госпитализированы.