23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
17.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
09.07.2018
Пострадавший при взрыве в Челябинске мальчик начал дышать самостоятельно
14.08.2017
Две деревни Красноармейского района по поручению президента подключат к газу
14.03.2016
Сегодня обеспечат газоснабжение двух подъездов, уцелевших после взрыва газа в доме села Кузнецкое
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023