20.07.2022
Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка
20.07.2022
СК: По факту гибели мальчика, утонувшего в колодце, возбуждено уголовное дело
20.07.2022
Ехала на красный: в Челябинске водитель иномарки сбил подростка на электросамокате
20.07.2022
В Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце на территории школы
20.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля
20.07.2022
Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам
СК закончил расследование в отношении одного из подельников Чернобровина
30.05.2022
Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение
19.11.2021
Виктор Чернобровин Новый год встретит дома
06.10.2021
Вслед за Ореховым: второго соучастника Виктора Чернобровина суд также оставил под домашним арестом
06.10.2021
Заместителя Виктора Чернобровина и по совместительству его соучастника оставили под домашним арестом
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022