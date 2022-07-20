СК закончил расследование в отношении одного из подельников Чернобровина

Следственное управление СК России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального отделения ПФР Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, в период 2019-2021 годов обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку на общую сумму более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Уголовное дело в отношении Орехова выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, Александр Орехов проходит по одному уголовному делу вместе с руководителем регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником структурного отдела Рудольфом Зайцевым. Им было предъявлено обвинение в коррупционных и должностных преступлениях (информация о занимаемых должностях – актуальная на 30-е мая 2022-го года).

В соответствии со степенью участия вышеназванные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.