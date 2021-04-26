26.04.2021
В Челябинске у памятника Габдулле Тукаю в 135-ю годовщину со дня его рождения заложили яблоневую аллею
26.04.2021
На двух улицах Челябинска снесут тополя, осины и березы
26.04.2021
Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области
26.04.2021
Незаконная и законная: с вырубками в челябинском ЖК «Парковый» возникла путаница
26.04.2021
Челябинца, который брал плату за проезд по трассе, отправили в колонию
26.04.2021
С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного
Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021