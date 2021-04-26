Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту смерти байдарочника на реке Ай. Тело туриста нашли спустя шесть дней.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, второй мужчина, находившийся в лодке, смог выбраться на берег. В результате поисков 23 апреля текущего года тело утонувшего мужчины обнаружено в реке, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Напомним, 18 апреля 2021 года двое друзей сплавлялись по реке Ай на байдарке. Внезапно плавсредство опрокинулось, и оба спортсмена оказались в воде. Одному из них удалось выбраться на берег. Второй – пропал.

Сотрудники Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы нашли тело туриста 23 апреля в 300 метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка.