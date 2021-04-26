Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области

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Телефоны:

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Чемпион WBA Марк Урванов провел встречу со сборной Челябинской области по боксу. Она состоялась в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.04.2021

В Челябинск прилетел чемпион по боксу WBA Марк Урванов
В Челябинске и Кыштыме государственный русский народный оркестр «Малахит» в рамках собственного ф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Звёздный фестиваль Челябинского «Малахита» - «Играй и пой, моя Россия!»
Россияне, чьи отпуска приходятся на длинные майские выходные, не могут рассчитывать ни на продлен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
В Челябинской области День международной солидарности трудящихся   снова – во второй ра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Первомай в Челябинской области снова пройдет без традиционных митингов и демонстраций
Завтра, 27 апреля, в Историческом музее Челябинска откроется выставка «22 июня, ровно в 4 часа…».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Исторический музей приглашает на выставку «22 июня, ровно в 4 часа…»

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

В Челябинске у памятника Габдулле Тукаю в 135-ю годовщину со дня его рождения заложили яблоневую аллею
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

На двух улицах Челябинска снесут тополя, осины и березы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

Незаконная и законная: с вырубками в челябинском ЖК «Парковый» возникла путаница
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

Челябинца, который брал плату за проезд по трассе, отправили в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021

С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного
Происшествия
26.04.2021 18:17

Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту смерти байдарочника на реке Ай. Тело туриста нашли спустя шесть дней.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, второй мужчина, находившийся в лодке, смог выбраться на берег. В результате поисков 23 апреля текущего года тело утонувшего мужчины обнаружено в реке, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Напомним, 18 апреля 2021 года двое друзей сплавлялись по реке Ай на байдарке. Внезапно плавсредство опрокинулось, и оба спортсмена оказались в воде. Одному из них удалось выбраться на берег. Второй – пропал.

Сотрудники Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы нашли тело туриста 23 апреля в 300 метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка.

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Чемпион WBA Марк Урванов провел встречу со сборной Челябинской области по боксу. Она состоялась в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

В Челябинск прилетел чемпион по боксу WBA Марк Урванов
В Челябинске и Кыштыме государственный русский народный оркестр «Малахит» в рамках собственного ф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Звёздный фестиваль Челябинского «Малахита» - «Играй и пой, моя Россия!»
Россияне, чьи отпуска приходятся на длинные майские выходные, не могут рассчитывать ни на продлен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
В Челябинской области День международной солидарности трудящихся   снова – во второй ра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Первомай в Челябинской области снова пройдет без традиционных митингов и демонстраций
Завтра, 27 апреля, в Историческом музее Челябинска откроется выставка «22 июня, ровно в 4 часа…».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.04.2021

Исторический музей приглашает на выставку «22 июня, ровно в 4 часа…»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней
Федерация

Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае

24.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявит выходными первые 10 дней мая для сохранения стабильной эп
Федерация

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями

23.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники организации «АнтиСМОГ» проверили водные объекты в Челябинске. Они выявили сбросы ст
Среда обитания

На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций

23.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ехала утром в такси, по радио эмоционально сообщили, что где-то в другой стране приняли на работу
Общество

С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух

22.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в день празднования 76-й годовщины Великой Победы, 9 Мая, состоится ряд общегородски
Общество

Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая

22.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский инженер, конструктор, изобретатель Константин Леонов предложил закрыть спуски в подзе
Среда обитания

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками

21.04.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 19:00

В Челябинск прилетел чемпион по боксу WBA Марк Урванов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:48

В Челябинске у памятника Габдулле Тукаю в 135-ю годовщину со дня его рождения заложили яблоневую аллею
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:40

На двух улицах Челябинска снесут тополя, осины и березы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:17

Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:16

Незаконная и законная: с вырубками в челябинском ЖК «Парковый» возникла путаница
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:57

Челябинца, который брал плату за проезд по трассе, отправили в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:52

Звёздный фестиваль Челябинского «Малахита» - «Играй и пой, моя Россия!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:42

Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:24

Первомай в Челябинской области снова пройдет без традиционных митингов и демонстраций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:54

Исторический музей приглашает на выставку «22 июня, ровно в 4 часа…»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:37

Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:35

С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:33

Шамне дезинформировал Котову: деревья в «Парковом» вырубили вовсе не ради детского будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:21

Будут ли отдыхать студенты и школьники Челябинской области в майские нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:17

Челябинца, убившего троих человек, освободили от наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:12

В Златоусте плаванием детей на льдине заинтересовался СК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:09

В Челябинске уберут ритуальный салон из жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:57

Трудовые заслуги Челябинска перед Отечеством отметят салютом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:53

Генеральная репетиция парада Победы в Челябинске пройдет шестого мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:46

В чем отличие ОМС от ДМС ?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:16

Публичные слушания по стратегии развития Челябинска до 2035 года намечены на конец мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:50

Дрифтеры устроили дуэль в центре Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:43

ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:38

График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:33

Куляшов: Челябинск начали активно засорять клиенты автосервисов и потребители стрит-фуда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:30

Павел Крутолапов: Территорию рядом с элеватором на Елькина в Челябинске ждет комплексное развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:29

Котова поручила помыть скамейки и урны, поработать с кронами деревьев и покончить с мусором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:20

В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 13:56

В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 13:03

Молодая финансовая поросль в Челябинске окрепла и прихорошилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:55

Златоустовская «Уралочка» завоевала бронзовые медали чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.04.2021 12:48

Более 54 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.04.2021 12:31

В Челябинске к охране парков и скверов в майские праздники привлекут ЧОП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:28

Челябинцев учат пылесосить улицы специалисты из Тосно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:04

Котова потребовала привести в порядок изрисованные каракулями будки и стены

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:43

Челябинский кенгуру Джек стал отцом сразу двух очаровательных малышей от разных «жен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:28

В Челябинске до конца недели отключат отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:21

В Златоусте трое детей застряли на льдине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 10:39

В Челябинске проведут ревизию «Вечного огня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 09:25

Стан 2500 горячей прокатки ММК вышел на рекордные показатели квартального производства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:48

С понедельника у православных начинается Страстная неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:37

В понедельник южноуральцам обещают магнитную бурю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:18

Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:07

Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 23:58

В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 23:43

В понедельник в Челябинской области тепло и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 09:36

Военный следственный отдел: В частях Челябинского гарнизона неуставные отношения становятся редкостью
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24.04.2021 21:42

Московский симфонический оркестр: Нас принимали люди с открытыми сердцами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 21:34

В Миассе водитель ВАЗа насмерть сбил подростка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 17:44

В Копейске в водоем возле храма выпустили четырех лебедей
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24.04.2021 17:34

На трассе Челябинск-Троицк введут ограничение движения
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24.04.2021 17:30

В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек
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24.04.2021 12:20

Музыканты Alizbar & Ann'Sannat дают концерт в поддержку своего основателя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 11:07

Театр «Манекен» опубликовал афишу на май
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 11:00

В Челябинской области ввели особый противопожарный режим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 01:19

В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 00:47

Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 18:42

Южноуральцев ждет космическая «Библионочь» в пятницу и субботу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:56

Выходные в Челябинской области будут дождливыми
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:22

В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:16

В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:00

В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:53

В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:50

В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:47

Пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут воспользоваться скидкой на проезд в электричках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:48

Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:43

«Мне высрать вашу флюорографию?» – ответили пациентке в одной из поликлиник Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Родительские чтения в Челябинске: Семья - образец будущего единства человечества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:17

Финансирование мероприятий по восстановлению Челябинского и Каштакского боров может быть увеличено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:03

На Южном Урале завели дело на «районного надзирателя» секты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:58

В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:44

«Георгиевская ленточка»: на улицы Челябинской области снова выйдут волонтеры Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:18

Алексей Текслер обсудил с Олегом Бочкаревым вопросы развития предприятий ОПК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:14

На Северо-Западе Челябинска опрокинулась иномарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:06

Михаил Махов: Вода в озере Горьком - грязная, Кисегач катастрофически мелеет и цветет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:57

Число бюджетных мест в вузах вырастет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:45

С юбилеем, журфак УрГУ-УрФУ!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:24

Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:13

В Челябинской области пьяная девушка на машине ВАЗ протаранила столб и забор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:53

Как Челябинск отпразднует День Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:21

В Челябинске разместили около тысячи электросамокатов для активных горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:20

Особенность текущего эпидсезона в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:06

Машины важнее, чем деревья? В Челябинске по воле людей здоровые растения расстаются с кронами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:48

Когда в Челябинской области сформируют коллективный иммунитет к ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:38

На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:27

За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:19

В Челябинске продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве хозяина магазина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:12

Кого в Челябинской области будут прививать ЭпиВакКороной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 10:28

В 2021 году в Челябинской области откроют пять центров амбулаторно-онкологической помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:49

В Карабаше продлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:44

В пятницу в Челябинской области небольшие дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:34

Провалившуюся на площади Революции плитку под качелями-балансирами заменят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:15

В нацпарке «Зигальга» проснулись медведи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 22:35

Челябинцев приглашают на открытие летнего дрифт-сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 18:53

Анонсы событий и мероприятий на 23 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 18:49

Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:55

Выпускные в Челябинской области посоветовали проводить на открытой площадке или за стеклом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:28

В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:20

Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:15

На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:10

Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:00

Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:43

Челябинский подрядчик обратился в полицию из-за кражи водителем плитки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:42

Егор Ковальчук успешно защитил первый брендовый маршрут Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:31

«Контакт» - в контакте со зрителем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:18

«Ростелеком» подарил Металлургическому району Челябинска «умный» и приятный свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:14

Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в январе-марте снизилось более чем в 2 раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:13

«Химия – это красиво». Студент ЮУГМУ обзванивает школы, чтобы показать ученикам возможности науки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:02

Челябинский ополченец расскажет сибирякам о войне в Донбассе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:59

В Челябинске хвойные в кадках возле педуниверситета не пережили зиму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:43

В Историческом музее открылась фотовыставка Сергея Коляскина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:13

На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:12

Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:07

В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:01

Отдых для молодых в России станет доступнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:32

Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:23

Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:10

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:56

В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:41

В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:57

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:40

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:23

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:20

В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:14

В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:53

С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:42

В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:41

Капризная погода в апреле еще покажет южноуральцам свой характер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:13

«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:11

Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов
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22.04.2021 10:47

Семьи с детьми и беременные получат дополнительные выплаты
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22.04.2021 10:44

Парадокс: проведение субботников в Челябинске может привести к мусорному коллапсу
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22.04.2021 10:30

Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
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22.04.2021 10:19

В четырех городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
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22.04.2021 10:12

Алексей Текслер прокомментировал Послание президента Владимира Путина
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22.04.2021 10:10

В четверг в Челябинской области осадков не ожидается
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21.04.2021 22:54

В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
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21.04.2021 22:09

Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
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21.04.2021 21:56

Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:51

У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:59

В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 18:06

Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:47

Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:22

Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:03

В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:53

В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:47

Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:44

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:18

Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:16

«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:14

На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:02

Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:01

Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:39

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:12

Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:45

«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:41

В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:19

В Челябинской области начали отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:18

Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 13:17

В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:54

В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:44

В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:32

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:14

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:58

Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:52

Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:41

В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:30

В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:21

Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:04

В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:57

ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:52

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:34

В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:32

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:24

Челябинская область готовится к посевной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:22

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:17

К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:09

Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:00

В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 19:24

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:27

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:02

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:45

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:44

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:56

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей