Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку

В Чебаркуле (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту хищения денег со счета водителя воинской части. Он стал жертвой мошенников, решив воспользоваться девочкой по «вызову».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, 24-летний парень решил воспользоваться интим-услугами. Причем, эта идея ему пришла в голову не самостоятельно. Парню позвонил неизвестный и предложил данную услугу.

Затем, тот уговорил его в качестве оплаты сообщить ему данные банковской карты. Потерпевший это сделал, после чего с его счета были похищены денежные средства в размере 113 тысяч рублей. Дама по «вызову» так и не приехала.

«Факт мошенничества подтверждаем. Сейчас ведутся все необходимые оперативно-следственные мероприятия на установление личности преступника», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части второй Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество».