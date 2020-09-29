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Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку

Происшествия
Сегодня, 12:01
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Автор: 
Инна Шемаева

В Чебаркуле (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту хищения денег со счета водителя воинской части. Он стал жертвой мошенников, решив воспользоваться девочкой по «вызову».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, 24-летний парень решил воспользоваться интим-услугами. Причем, эта идея ему пришла в голову не самостоятельно. Парню позвонил неизвестный и предложил данную услугу.

Затем, тот уговорил его в качестве оплаты сообщить ему данные банковской карты. Потерпевший это сделал, после чего с его счета были похищены денежные средства в размере 113 тысяч рублей. Дама по «вызову» так и не приехала.

«Факт мошенничества подтверждаем. Сейчас ведутся все необходимые оперативно-следственные мероприятия на установление личности преступника», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части второй Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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