19.07.2023
Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать
19.07.2023
Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства
19.07.2023
Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»
19.07.2023
Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске
19.07.2023
«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области
19.07.2023
Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
15.07.2023
Хищение банковских карт после совместного распития в Озерске
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023