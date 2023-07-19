Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства

В Челябинской области сотрудниками полиции совместно со следователями регионального СК задержан подозреваемый в убийстве женщины в Нязепетровском районе.

Вечером 18 июля в ОМВД России по Нязепетровскому району поступило сообщение об обнаружении тела женщины. Злоумышленник нанес несколько ударов топором по голове погибшей и скрылся с места преступления. Кроме того, похитил 50 тысяч рублей.

Раскрытие дерзкого преступного деяния было поставлено на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым. На раскрытие преступления было выделено максимальное количество сотрудников районного отдела полиции, помощь коллегам оказывали оперативники областного полицейского главка.

Работа по установлению всех обстоятельств и раскрытию преступления строилась в тесном взаимодействии с коллегами из регионального управления Следственного комитета.

Оперативники провели комплекс мероприятий и в ходе тщательной проверки имеющихся сведений был составлен субъективный портрет и установлено, что злоумышленник может попытаться скрыться, выехав из Челябинской области. Всем коллегам из соседних областей были направлены ориентировки. В результате подозреваемый, ранее пять раз судимый, 1975 года рождения, был задержан в Магнитогорске.

В настоящее время следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».