Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике

Пограничным управлением ФБС по Челябинской области пресечена деятельность преступной группы в составе трех российских граждан, которые намеревались незаконно переместить через границу иностранца, въезд которому в Россию не разрешен.

Двое граждан России, один из которых является родственником иностранца, вступили в преступный сговор и дополнительно привлекли еще одного россиянина, который согласился реализовать их замысел с использованием своего личного автомобиля.

«Находясь на нейтральной территории границ Республики Казахстан и Российской Федерации, водитель иномарки по указанию одного из организаторов преступления спрятал иностранца в багажнике своего автомобиля, а затем направился в сторону пункта пропуска Бугристое. После пересечения государственной границы России, при прохождении пограничного контроля, водитель утаил факт нахождения иностранца в багажнике и при выезде с территории пункта пропуска Бугристое был задержан сотрудниками Пограничного управления», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам работы органом дознания Пограничного управления в отношении иностранного гражданина за незаконное пересечение границы возбуждено уголовное дело, также оно возбуждено и в отношении членов преступной группы.