26.07.2022
Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе
26.07.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
26.07.2022
В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир
26.07.2022
Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане
26.07.2022
Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России
26.07.2022
В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
20.07.2022
Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине
19.07.2022
Организатора канала сбыта контрафакта, задержанного ФСБ, оставили на свободе
15.07.2022
В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ
13.07.2022
Экс-полицейский из Челябинска разгласил гостайну фигурантам уголовного дела
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022