Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего начальника отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора виновным по части третьей статьи 290 УК России «Получение взятки».

Коррупционное преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, будучи должностным лицом отдела Ростехнадзора, виновный с 2018-го по 2020-й год через посредника получал взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия (приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления), имеющих грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере промышленной безопасности.

Суд приговорил взяточника к четырем годам условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности государственной службы сроком на три года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.