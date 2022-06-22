22.06.2022
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
22.06.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
08.06.2022
Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022