Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего на Еловом

На озере Еловое (Чебаркульский район, Челябинская область) завершен поиск утонувшего мужчины. Его тело спасатели искали три дня.

Напомним, трое суток назад на глазах друзей и родственников, отдыхавших в выходные дни на берегу водоема, во время очередного заплыва исчез из виду мужчина.

«Попытка очевидцев спасти его не удалась - ушедшего на глубину утопающего было невозможно найти в сильно разросшихся высоких водорослях. Поиск спасателями миасского отряда проводился в течение трех дней, вчера тело погибшего было обнаружено в 70 метрах от берега, на глубине около пяти метров», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Утонувшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.