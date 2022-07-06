06.07.2022
По указу Владимира Путина чебаркульский танковый полк стал гвардейским
06.07.2022
Администрация Челябинска подключит силовиков к поиску вандалов
06.07.2022
Житель Еткульского района, задержанный УФСБ за изготовление оружия, отправился в колонию
06.07.2022
В отношении челябинца, который угнал авто со спящим ребенком, возбуждено уголовное дело
06.07.2022
Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего на Еловом
06.07.2022
Социальную и экологическую деятельность ММК оценили общественники
Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего на Еловом
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022