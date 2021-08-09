Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО

Сегодня, девятого августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда о помещении Чернобровина в СИЗО.

В судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до семи с половиной миллионов рублей.

Об этом сообщала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, по версии следствия Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26 миллионах рублей.

Свою вину глава областного ПФР отрицает. По решению суда он отправлен в СИЗО до 22 сентября 2021 года.