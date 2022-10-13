Три ребенка пострадали в аварии на трассе

Сегодня, 13 октября, в Ашинском районе (Челябинской области) столкнулись два автомобиля. Три ребенка получили ранения.

Авария произошла на 13 километре автодороги Аша – Кропачево – Шарлаш.

Водитель автомобиля «Дэу Нексия» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ 2131». Дети находились в детских удерживающих устройствах, были пристегнуты ремнём безопасности.