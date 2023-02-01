Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим

Восемнадцатилетний студент из Троицка (Челябинская область) перечислил 90 тысяч рублей за не оказанные ему услуги интимного характера.

Молодой человек рассказал полицейским, что с другом хотел найти в Интернете подругу для совместного отдыха. На одном из электронных ресурсов по оказанию приватных услуг он нашел фото девушки, которая ему понравилась.

«Позвонив по указанному номеру, он узнал, что девушка проживает за пределами Троицка. Она подтвердила, что готова к совместному времяпрепровождению, но ей необходимо внести предоплату в сумме 1750 рублей и оплатить такси до места проживания клиента в сумме 1750 рублей. При этом необходимо также оплатить страховку от несчастных случаев в сумме 32 000 рублей. Потерпевший все оплатил. Время было позднее, и встречу перенесли на следующий день», - рассказали в региональном полицейском главке.

Утром новая знакомая сообщила, что для снятия денег с банковской карты ей необходимо пополнить счет на сумму более 55 000 рублей. Студент опять перечислил деньги. Но и этой суммы оказалось недостаточно - девушка предложила внести еще деньги, но у троичанина и его друга их не было. Тогда она добавила его номер сотового телефона в «черный список». Парень позвонил на другой номер, ответил мужчина и пояснил, что для вызова «подруги» необходимо отправить денежные средства на счет в сумме 28 000 рублей. После этого студент обратился в полицию.

Полицейские региона напоминают, что в сети действуют целые группы злоумышленников, главная цель которых - шантажируя жертву, получить деньги. Полиция призывает южноуральцев обращать особое внимание на совершаемые в Интернете действия. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности и сохранности денежных средств.

«Помните, необдуманные поступки порой влекут за собой ущерб моральному облику и риск остаться без денег на банковском счете», - подчеркивают стражи порядка.