Убийца беременной челябинки оказался шизофреником

Убийца беременной жительницы Челябинска оказался психически больным человеком, страдающим параноидной шизофрений, что выяснилось в ходе следствия.

Страшное преступление мужчина, которому сейчас 34 года, совершил 18 августа 2022-го в квартире дома по улице Краснознаменной. Поссорившись со своей институтской подругой, он распылил ей в лицо аэрозольный баллончик и нанес молодой женщине, находившейся на четвертом месяце беременности, множество ударов ножом - все это происходило на глазах ее четырехлетней дочки.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, жертва и ее убийца, выпускник 11-го лицея, вместе учились в институте и дружили с того времени. У нее была семья, муж и ребенок, он жил с мамой, являлся скрытным человеком, увлекавшимся туризмом, походами. Обвиняемый считался другом семьи своей жертвы, приходил к институтской подруге в гости и сидел у нее дома часами, напрашивался на праздники. Его даже оставляли с маленькой дочкой челябинки, доверили ключи от квартиры.

Будучи психически нездоровым человеком (как это выяснится позднее), мужчина убедил себя, что подруга юности его любит, и стал слишком навязчивым – ему сказали больше не приходить. Отказ от дома сделал обвиняемого агрессивным. Он караулил свою жертву у подъезда, часами сидел на лавочке. В день убийства пришел домой к молодой женщине, где также находилась ее маленькая дочка, начал конфликт. Челябинка сказала ему: «Уходи, я беременна». Но безумца это не остановило.

Так как обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, он не осознавал, что делает, не мог себя контролировать - прокуратура региона утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении убийцы-шизофреника принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело, возбужденное по пунктам «г», «д» части второй статьи 105 УК РФ (убийство беременной женщины, совершенное с особой жестокостью), рассмотрит Челябинский областной суд.