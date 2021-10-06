Убийца жены Алексеев в зале челябинского облсуда извинился перед ее родителями и попросил о лечении в психбольнице

Убийца жены Александр Алексеев, который жестоко расправился со второй половиной на глазах двух маленьких дочерей (преступление он совершил на трассе в Саткинском районе Челябинской области), сегодня, шестого октября, выступил в облсуде с последним словом.

Алексеев извинился перед родителями и всеми родственниками своей супруги, которую он лишил жизни 29 июля 2020 года на автодороге около деревни Алексеевка в ходе бытовой ссоры (расправу муж начал в салоне автомобиля, добил жену – на обочине), раскаялся в совершенном преступлении.

Как рассказали в пресс-службе Челябинского облсуда, подсудимый сказал, что не хотел, чтобы так все вышло, и попросил суд направить его на лечение в медицинское учреждение специализированного типа, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Напомним, в отношении Александра Алексеева было возбуждено дело по пункту «д» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». Однако во время следствия эксперты-психиатры выявили у молодого мужчины психическое заболевание, поэтому в настоящий момент суд решает вопрос не о наказании Алексеева, а о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Судебное решение по делу отца двоих детей будет оглашено 15-го октября в 11 часов.