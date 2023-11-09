Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача городской клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ «КБ № 71 ФГМА России») в Озерске Евгения Фомина, обвиняемого в получении взяток. Материалы направлены в суд, сообщили в СУ СКР региона.

Евгений Фомин был задержан в январе 2023 года. Органами предварительного следствия главный врач ФГБУЗ «КБ №71 ФГМА России» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с первого февраля 2022 года по первое января 2023-го главный врач больницы лично и через посредника получил от директора компании не менее 20 миллионов рублей за содействие в заключении и исполнении контракта на капитальный ремонт инфекционного корпуса медучреждения. Кроме того, Евгений Фомин помог подрядчику заключить дополнительные соглашения, в том числе о выплате ранее не предусмотренного аванса в размере 50% от цены контракта, увеличению стоимости работ в пределах 10% от стоимости контракта, а также обеспечил беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», - уточнили в СУ СКР региона.

Максимальное наказание по части шестой статьи 290 УК РФ предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.