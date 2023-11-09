09.11.2023
Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой
09.11.2023
Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд
09.11.2023
В России начнут готовить медиаполицейских
09.11.2023
Новое кадровое назначение в администрации Копейска
09.11.2023
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
09.11.2023
Первый чемпионат по сквошу пройдет на Южном Урале
Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд
07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
26.10.2023
Директор института челябинского вуза останется под домашним арестом до 25 ноября
19.10.2023
Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей до 24 ноября
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023