В Бредах два ребенка провалились под лед и утонули

В поселке Бреды (Челябинская область) сегодня днем, 14-го ноября, утонули двое мальчиков.

Тела детей, ориентировочный возраст которых – девять-десять лет, достали из воды сотрудники 57-й ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда.

Сообщение о происшествии на реке Сынтасты поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области от диспетчера ЕДДС Брединского муниципального района днем воскресенья.

Свидетелем трагедии стал мужчина - житель поселка, который вышел на берег рыбачить. В непосредственной близости от береговой линии, в полынье, он увидел детей и позвонил в экстренные службы. При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.

Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, к месту происшествия был направлен психолог карталинского пожарно-спасательного гарнизона для оказания психологической помощи родственникам.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что становление льда на водоемах области только началось, лед в это время года еще очень тонок, любые передвижения по нему опасны. Взрослым необходимо провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль над их времяпрепровождением.