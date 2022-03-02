02.03.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ до вечера пятницы
02.03.2022
В центре Челябинска провалился асфальт, движение закрыто
02.03.2022
В Кыштыме начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на COVID-19
02.03.2022
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2022
В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
В центре Челябинска провалился асфальт, движение закрыто
17.05.2021
В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
20.04.2021
Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
31.03.2016
Дороги Миасса становятся смертельно опасными
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022