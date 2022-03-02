В центре Челябинска провалился асфальт, движение закрыто

В центре Челябинска сегодня, второго марта, провалился асфальт на проезжей части. Это стало следствием коммунальной аварии.

Провал случился на пересечении улиц Цвиллинга и Коммуны. Сейчас на месте работают аварийные бригады МУП «ПОВВ».

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, место предполагаемого повреждения огорожено и обозначено необходимыми техническими средствами.

Проезд автомобилей по улице Коммуны, на участке от Цвиллинга до Пушкина, ограничен в полном объеме.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим автовладельцев скорректировать свои маршруты движения с учетом сложившейся ситуации» - отмечают в КДХ Челябинска.