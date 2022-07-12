В центре содействия семейному воспитанию Троицка умер подросток, ведется следствие

В центре содействия семейному воспитанию Троицка (Челябинская область) умер подросток. На месте в настоящее время работают следственные органы. Министерство социальных отношений региона в ближайшее время проведет служебную проверку в данном учреждении.

«Ребенок находился в социальном учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья с декабря 2021 года. По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало», - сообщили в минсоце.

В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как и в каждом учреждении, безопасность воспитанников и оперативная помощь – это безусловный приоритет, подчеркнули в министерстве.

«Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, ему сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. Приносим искренние соболезнования семье в связи с трагедией», - отметили в министерстве социальных отношений Челябинской области.