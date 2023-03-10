В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон

В Челябинске автоледи на иномарке протаранила торговый павильон. Пострадала продавец.

Авария произошла вечером девятого марта на улице Блюхера.

«Автобус ПАЗ помешал движению автомобиля «Тойота Камри» под управлением женщины-водителя, после чего иномарка совершил наезд на торговый павильон», - сообщили в ГИБДД Челябинска.