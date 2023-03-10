10.03.2023
Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
09.03.2023
На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
09.03.2023
Историческому зданию на Володарского в Челябинске планируют вернуть первозданный вид
09.03.2023
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
06.03.2023
На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП
03.03.2023
Пандус на северо-западе Челябинска повредили не дорожные рабочие, он пострадал при ДТП
27.02.2023
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023