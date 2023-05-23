23.05.2023
«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
16.05.2023
В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента
11.05.2023
Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД
05.05.2023
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков
05.05.2023
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023