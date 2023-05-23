В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении менеджера по продажам ООО «Гостиничный комплекс «Березка», которая под предлогом получения от клиентов оплаты за проводимые банкеты, похитила у клиентов порядка двух миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемая похитила денежные средства у 13 человек.

«Обвиняемая после заключения с клиентами договоров об аренде банкетных залов, ресторанов, организации услуг общественного питания в гостиничном комплексе, будучи достоверно осведомленной о том, что проверка полноты внесения денежных средств за предстоящее мероприятие производится фактически только после его окончания, действуя под видом исполнения должностных обязанностей, предлагала клиентам внести оплату за мероприятие путем передачи ей наличных денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на принадлежащие ей банковские карты», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

При этом необходимость срочного внесения денежных средств на депозит женщина мотивировала возможностью получения скидки, либо необходимостью заблаговременного приобретения продуктов по более низкой цене.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.