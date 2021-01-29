В Челябинске бухгалтер похитила более пяти миллионов рублей

В Челябинске Калининский суд вынес условный приговор бухгалтеру детского садика, которая похитила более пяти миллионов двухсот тысяч рублей. Деньги были получены от родителей в качестве оплаты за питание, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Суд становил, что бухгалтер, работая в МБДОУ ДС № 454, с 2017 по 2019 годы присвоила деньги, которые находились на лицевом счете детского садика.
«Злоумышленница осуществляла переводы с лицевого счета детского сада на банковские счета своих знакомых, которые не были осведомлены об источнике происхождения денег, - пояснила Мамаева. - Впоследствии просила снять денежные средства и передать ей».
Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб в 326 тысяч рублей. Ее признали виновной в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Суд с учетом смягчающих обстоятельства приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Районный прокурор в интересах садика также заявил иск о взыскании материального вреда. Суд удовлетворил требования за вычетом суммы, которая подсудимая возместила добровольно.