В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео

Сегодня утром, 21 мая, на Северо-Западе Челябинска при столкновении двух легковых автомобилей пострадал 12-летний мальчик. Момент аварии попал на камеры внешнего видеонаблюдения.

Авария случилась в 7.30 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. На кадрах видно, как автомобиль Hyundai на перекрестке поворачивал налево. В этот момент в него влетел движущийся прямо ВАЗ.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, за рулем иномарки сидел 55-летний водитель, машиной ВАЗ управлял 24-летний молодой человек.

В аварии пострадали два человека. 12-летнего мальчика, который находился в машине ВАЗ, госпитализировали в областную больницу. В ДТП ранения получила и женщина, которая, предварительно, была пассажиркой иномарки.

После ДТП на улицах Братьев Кашириных и Молодогвардейцев образовались пробки.