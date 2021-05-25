В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок

Сегодня утром, 25 мая, в Челябинске из окна четвертого этажа выпал восьмилетний мальчик. Ребенок остался жив, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ребенок выпал из окна в Советском районе Челябинска. Он упал на траву. Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу.

«Призываем родителей обеспечить безопасность окон, установить специальные замки, не оставлять детей без присмотра», - напомнили в администрации Челябинска.

С наступлением жаркой погоды в Челябинске все чаще стали фиксировать несчастные случаи, связанные с падением из окон.

Накануне в Металлургическом районе из открытого окна, расположенного на втором этаже, выпал полуторогодовалый малыш. Мальчик выжил, его госпитализировали в больницу. По данному факту в СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.