В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна

В Челябинске следователи СК проводят проверку по факту получения травм маленьким мальчиком. Полуторогодовалый малыш выпал из окна дома в Металлургическом районе, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Малыша доставили в больницу с травмами головы вечером в понедельник, 17 мая.

«По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, выпал из открытого окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома Металлургического района города Челябинска», - сказал Шишков.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.