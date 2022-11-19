В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека

В Челябинске сегодня вечером, 19 ноября, при пожаре погибли женщина и двое мужчин. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания восемь жильцов.

Трагедия произошла в жилом многоквартирном доме по улице 2-й Шагольской.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 19.14. Прибыв на место происшествия, огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в квартире горел диван. Огонь охватил площадь в три квадратных метра.