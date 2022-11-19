19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
19.11.2022
Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
Трагедия произошла в многоквартирном доме на 2-й Шагольской
06.11.2022
В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022