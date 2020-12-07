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В Челябинске Lexus протаранил маршрутку

В понедельник утром, 7 декабря, на северо-западе Челябинска водитель автомобиля Lexus врезался в маршрутку. От сильного удара микроавтобус выехал на встречную полосу.

Авария произошла в 9.50 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Момент ДТП попал на камеру «Интерсвязи». На кадрах видно, как маршрутка завершала маневр поворота налево, и в этот момент в нее влетел Lexus.

От удара микроавтобус выехал на соседнюю полосу, перекрыв встречное движение.

«Пострадавших нет», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.