В Челябинске Lexus протаранил маршрутку

В понедельник утром, 7 декабря, на северо-западе Челябинска водитель автомобиля Lexus врезался в маршрутку. От сильного удара микроавтобус выехал на встречную полосу.
Авария произошла в 9.50 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Момент ДТП попал на камеру «Интерсвязи». На кадрах видно, как маршрутка завершала маневр поворота налево, и в этот момент в нее влетел Lexus.
От удара микроавтобус выехал на соседнюю полосу, перекрыв встречное движение.
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