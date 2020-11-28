В Челябинске машина после ДТП влетела в людей на тротуаре
В субботу, 28 ноября, в Челябинске машина Renault Logan врезалась во внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара легковушку вынесло на тротуар с людьми. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Авария произошла в Тракторозаводском районе около 12 часов на пересечении улиц Марченко и 1-й Пятилетки. Полиция установила, что 52-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке во время поворота налево врезался во внедорожник, который двигался во встречном направлении под управлением 49-летнего мужчины.
От удара легковушка пробила ограждение и сбила стоявших на тротуаре людей.
«По предварительным данным, пострадали три человека, - сказали в ГУ МВД области. - У двух пострадавших зафиксированы ушибы, у третьего – сотрясение головного мозга и перелом ребра. Всем назначено амбулаторное лечение».
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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28.11.2020 19:12
В Челябинске машина после ДТП влетела в людей на тротуаре