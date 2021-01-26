В Челябинске массовая разборка возле пункта полиции закончилась стрельбой

В Челябинске жители дома в Калининском районе заметили толпу из 40 человек, которая собралась на пустыре возле школы и детского садика. Спустя несколько минут горожане услышали выстрелы. О разборках, которые произошли в том числе и рядом с участковым пунктом полиции, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал очевидец.

24 января в восьмом часу вечера жильцы домов на проспекте Победы 291 и 291Б услышали крики и звуки, похожие на выстрелы. По словам одного из жителей, толпа молодых людей в возрасте 20-25 лет устроила разборки на пустыре рядом со школой, детским садиком и опорным пунктом полиции, который располагается в доме №291.

«Зачем они выбрали это место? Оно – людное, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» житель дома. - Еще время такое – семь вечера – кто с работы идет, кто с учебы, кто гуляет. Там и школа с садиком рядом».

Произошедшее попало на камеру, установленную на «Умном домофоне» компании «Интерсвязь». Видео агентству «Урал-пресс-информ» предоставил житель дома.

Стрельба с 30 секунды

На кадрах видно, как в 19.40 к жилым домам начали подъезжать машины – всего порядка пяти-шести автомобилей, забитых под завязку молодыми людьми. Из авто выбирались по четыре, по пять и по шесть человек. После чего они отправились к торцу дома №291 на проспекте Победы.

На место приехали порядка 35-40 человек. Судя по всему, молодые люди хорошо знали друг друга, потому что многие из них здоровались за руки. В 19.49 прозвучали звуки, похожие на выстрелы. После чего стали слышны крики: «Ты что делаешь? Давай нормально будем! Вы что делаете? Вы кто такие? Сейчас полицию вызовем!». Однако неизвестный, судя по видео, продолжил стрелять (всего было семь выстрелов). Участники разборок, пригнувшись, разбежались в разные стороны. Постояв еще пару минут возле своих машин, они разъехались.

«Судя по всему, там никого не ранили, - добавил житель дома. - На том месте, где они устроили разборку, не было следов крови».

В пресс-службе УВД Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что в полицию никаких обращений о стрельбе в тот вечер не поступало.