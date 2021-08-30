В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города

В Челябинске на улице Овчинникова молодежь устроила стрельбу под окнами горожан. По предварительной информации, шумная компания таким образом ответила на просьбу местных жителей не шуметь.

Инцидент произошел 29 августа. Компания молодежи ночью устроила стрельбу под окнами жилого комплекса в Челябинске. Об этом горожане рассказали в сообществе ЖК «Территория» в соцсети.

Напуганные челябинцы обратились в полицию.



«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Советский». По данному факту проводится проверка», - рассказали в региональном полицейском главке.