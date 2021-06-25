В Челябинске на блогера, который пытался «зачистить» вокзал от цыганок, написали заявление в полицию

Блогер Александр Воложанин, который пытался остановить беспредел цыганок, которые снова стали промышлять на железнодорожном вокзале Челябинска, получил удар стулом. Защищаясь, он схватил одну из женщин за руку. Она написала заявление в полицию.

Этот скандал длится в Челябинске уже вторую неделю. Местный блогер Александр Воложанин обвинил цыганский табор в грабеже двух пенсионерок.

«Я сказал им - вы тут не будете тут работать, пошли вон с вокзала. Вы со стариков деньги вымогаете. Вас тут не было пять дней и снова появились, чтобы обворовывать людей», - сказал цыганкам блогер.

Когда происходила очередная разборка, оказалось, что у цыганок есть «крыша». Общение с мужчиной блогер Александр Воложанин записал на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что мужчина изрядно пьян, но мило обнимает цыганок и угощает их сигаретами. Когда он понял, что запахло «жареным», предпочел сбежать.

«Крыша цыганская сбежала от меня», - сообщил блогер.

Между тем, конфликт блогера и цыганок дошел до полиции. Одна из цыганок заявила, что блогер избил ее, в ответ тот сказал, что она ударила его стулом.

«В отделе полиции Советского района данное сообщение от женщины зарегистрировано. Она сообщила, что ей была нанесена травма руки. Для выяснений всех обстоятельств проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Добавим, что цыгане давно досаждают челябинцев и гостей города. Они легко вводят их в транс и забирают все ценные вещи и документы.