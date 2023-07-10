В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека – тела мужчины и женщины обнаружили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, боровшиеся со стихией.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел этой ночью, десятого июля, на улице Тургоякской – горели два жилых частных дома.

Огнеборцы отмечают, что застройка здесь плотная, пожар был поздно обнаружен – соответственно, вызов также поступил поздно.

Возгорание было оперативно ликвидировано, соседние дома удалось отстоять.

Причину пожара, на котором погибли два человека, установят специалисты отделения дознания.